Thiem: „Muss Matches wie gegen Federer vermeiden“

In nur 66 Minuten musste sich Dominic Thiem am Dienstag bei den ATP Finals dem Schweizer Superstar Roger Federer mit 2:6 und 3:6 geschlagen geben. In der Pressekonferenz danach (siehe Video oben) spricht der Niederösterreicher über eine vergebene Chance - aber Thiem zieht auch Bilanz. Vor allem Verletzungen und Krankheiten hätten ihm dieses Jahr eine noch bessere Saison gekostet. Was er nächste Saison besser machen will: „Mein Ziel ist es konstanter zu spielen und Spiele wie jenes gegen Federer zu vermeiden.“