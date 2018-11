Testgeräte: So kann man Falschgeld sofort erkennen

Geld in Süd-Ost-Europa hergestellt

Bei den laufenden Ermittlungen hält sich die Kriminalpolizei weiterhin bedeckt. Klar ist jedoch, dass der 100er, mit dem der 20-jährige Täter aus Oberösterreich am Martinimarkt in Laakirchen bezahlen wollte, in Süd-Ost-Europa hergestellt worden ist. „Die 100er sind perfekt gefälscht, man erkennt nur ganz schwer, dass sie nicht echt sind“, weiß Hubert Ecklbauer, Veranstalter des ebenfalls betroffenen Martinimarktes in Steinerkirchen.