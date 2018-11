Robert K. am 19. Dezember wegen Mordes vor Gericht

Wollte Mordfantasien „in die Tat umsetzen“

Der Fall hatte in ganz Österreich für großes Entsetzen gesorgt. Wie mehrfach berichtet, hatte Robert K. am 11. Mai das sieben Jahre alte Nachbarsmädchen in die Wohnung seiner Eltern gelockt. An diesem Tag wollte er seine Mordfantasien, die sich Ende 2017 zu entwickeln begonnen hatten, „in die Tat umzusetzen“. Zuvor hatte er sich immer wieder „unterschiedliche Varianten“ ausgemalt, „wie man einen Menschen töten könnte, schwankte zwischen Erwürgen und Erstechen. Als Tatwaffe kam aber nur ein Messer infrage. Damit wollte er den Hals eines anderen Menschen durchtrennen, denn der Angeklagte wollte Blut sehen“, so die Staatsanwaltschaft.