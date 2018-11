Seiler und Speer: „Wir sind wieder sympathisch“

Wir leben auch in einer politisch prekären Zeit. Nicht nur erst seit dem Statement von Wolfgang Ambros positionieren sich Künstler immer stärker ganz klar in der Öffentlichkeit. Ist es heute wichtiger denn ja, eine klare Meinung nach außen zu tragen?

Das ist ein bisschen ein Damoklesschwert. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung zu haben, denn sonst würden wir in Nordkorea leben und das will keiner von uns. Man muss die Meinung aber niemandem krampfhaft reindrücken. Jeder Mensch ist ein Bürger und sollte das Recht haben, sich politisch positionieren zu dürfen. So wie es jetzt bei Ambros war oder bei uns damals, als ich mich zur Bundespräsidentenwahl ausdrückte, war es furchtbar. Ich dürfe keine Meinung haben, weil ich ja Künstler wäre. Darf ein Tischler dann nicht politisch sein, weil er Tischler ist? Das ist ja absolut dumm. So landen wir mal in einem totalitären Staat und da will keiner hin. Wir erleben immer wieder, dass beste Freunde nicht mehr miteinander reden, wenn es um Politik geht. Das kann nicht sein, wo bleibt da das Menschsein? Profitieren tut davon keiner. Wenn jeder Mensch sich und seine Meinung respektiert und nicht als Meinungsmarionette eines anderen dasteht, dann wird politisches Engagement hoffentlich kein Problem sein.