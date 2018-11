Berlusconi: „Italien auf Vorstufe zur Diktatur“

Silvio Berlusconi befürchtet, dass Italien politisch auf dunkle Zeiten zusteuert. Der ehemalige Premierminister hat deshalb am Sonntag bei einem Auftritt in Rom gewarnt: „Ich spüre ein Klima mangelnder Freiheit, wir befinden uns in einer nicht liberalen Demokratie, einer Vorstufe der Diktatur.“ Berlusconi forderte den Vorsitzenden der Lega, Matteo Salvini, zum Bruch der Regierungskoalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung auf. Salvinis Konter ließ nicht lange auf sich warten und lautete: „Das ist Blödsinn!“