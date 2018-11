Cro: Der Pandarapper und seine Wesensveränderung

Understatement als Kalkül? Scheint zumindest so, denn so spontan und originär Cro auch als Künstler arbeitet, so konstruiert scheinen manche Karriereschritte im Hintergrund geplant zu sein. Etwa die musikalische und textliche Verhärtung auf dem aktuellen Album und die nach außen hin überraschende Trennung von Chimperator, um mit truworks records eine eigene Plattenfirma ganz nach den persönlichen Vorstellungen zu entwickeln. Man merkt an allen Ecken und Enden - hier findet gerade ein Lebensumbruch statt. „Mit dem Album habe ich einfach den Stand meines Lebens auf Platte gepresst. Das bin ich. Und ich halte mich nicht an das Album, sondern das Album an mein Leben. Momentan ist bei mir alles echt und authentisch.“ Den Vorwurf, dadurch früher nicht so real agiert zu haben, lässt er von sich abperlen. „Ich habe damals zu wenig hinterfragt und oft alles einfach angenommen. Heute gehe ich da wesentlich bedachter vor.“