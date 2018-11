So lebt „Pfusch am Bau“-Experte Nussbaum privat

Auf diese Homestory war das Team rund um Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg wirklich gespannt: Wie lebt ATVs „Pfusch am Bau“-Experte Günther Nussbaum eigentlich privat? Wir drehten den Spieß für den TV-Star einfach um und nahmen sein Haus unter die Lupe! Er selbst inspiziert ab sofort wieder jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ATV in bekannter Manier die Eigenheime der geprellten Bauherren in ganz Österreich.