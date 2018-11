Ronaldo-Traumtor und Skandal um Mourinho in Turin!

Statt Fußballfest gab es eine Watschn für Juventus, auch wenn es praktisch das ganze Spiel lang nicht danach ausgeschaut hatte. Juventus war vor dem Rekordpublikum des ausverkauften Juventus Stadium (4.194.190 Euro Einnahmen) klar die bessere Mannschaft. Cristiano Ronaldo war in Höchstform, schoss sein Premierentor für Juventus in der Champions League, und was für eines. Doch dann wendete sich das Blatt.