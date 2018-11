„Gewerkschaften nehmen Firmen in Geiselhaft“

Nach vier erfolglosen Verhandlungsrunden bei den Metallern erhöht die Gewerkschaft die Gangart. Seit Montag finden in ganz Österreich Betriebsversammlungen statt, in denen Resolutionen für etwaige Streikmaßnahmen beschlossen werden. Die Arbeitgeberseite in der Metalltechnischen Industrie wirft dem Verhandlungspartner vor, zahlreiche Betriebe und deren Arbeitnehmer „in Geiselhaft“ zu nehmen, denn es würden auch in Unternehmen Betriebsversammlungen abgehalten, die gar nicht Teil dieser Kollektivvertragssparte seien.