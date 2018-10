Metaller-KV: Betriebsversammlungen beschlossen

Arbeitgeber: „Überzogene Forderungen sind unseriös“

Die Arbeitgeber sahen in den Forderungen der Gewerkschaften rund um Kompensationen für die neuen Arbeitszeitregeln erst am Mittwoch neuerlich politische Forderungen. „Wir können den Mitarbeitern unserer Branche garantieren, dass es heuer, wie auch in vergangenen Jahren, mit dem KV-Abschluss einen echten Reallohngewinn geben wird, das haben sie sich verdient“, so der Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie, Christian Knill. Aber: „Die Gewerkschaften agieren heuer leider nur politisch und nicht im Sinne der Beschäftigten. Ihre überzogenen Forderungen sind unseriös und nehmen unsere Branche in Geiselhaft für eine politische Kampagne.“ Das sei inakzeptabel, man sei aber nach wie vor am Verhandlungstisch und für eine „seriöse Vereinbarung“ zu haben, so der Arbeitgebervertreter.