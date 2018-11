Fünfköpfige Familie bei Unfall schwer verletzt

Mit 25 Mann raste die Feuerwehr zum Unfallort bei Bruckneudorf, der einem Schlachtfeld glich. Insgesamt sechs Verletzte, darunter drei Kinder, mussten aus den Wracks geborgen werden. Der 50-jährige Familienvater am Steuer eines Pkw dürfte beim Abfahren von der Autobahn ein herannahendes Fahrzeug mit ungarischen Kennzeichen übersehen haben. Dessen Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit voller Wucht in den abbiegenden Wagen. Per Rettung wurden die Unfallopfer schließlich ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll laut den behandelnden Ärzten jedenfalls keine bestehen. Die aufwendigen Aufräumarbeiten nahmen übrigens mehrere Stunden in Anspruch.