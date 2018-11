97 Tage im Jahr krank: Kündigung nicht rechtens!

Insgesamt 97 Tage ist eine Bimfahrerin in Wien binnen eines Jahres im Krankenstand gewesen. Das hatte schließlich zur Kündigung geführt, weil - so die Argumentation der Wiener Linien - die Frau nicht mehr in der Lage gewesen sei, ihren Dienstpflichten nachzukommen. Der Fall ging vor Gericht. Zwei Instanzen gaben dem Unternehmen recht, doch der OGH urteilte nun doch zugunsten der Frau …