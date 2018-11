Khashoggi-Verlobte: „Saudis verstecken Leichnam“

Khashoggis Leiche wohl in Säure aufgelöst

Nach seiner Ermordung ist die Leiche Khashoggis nach jüngsten türkischen Angaben in Säure aufgelöst worden. „Wir wissen jetzt, dass sie seine Leiche nicht nur zerstückelt haben“, sagte der türkische Präsidentenberater Yasin Aktay am vergangenen Freitag. Vielmehr sei sie zusätzlich mit Säure zersetzt worden, um alle Spuren zu verwischen. Aktay bestätigte damit einen Bericht der „Washington Post“, wonach die Ermittler im Garten des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul „biologische Beweise“ gefunden haben, die diese These stützten.