Drei Taucher mussten im Attersee notaufsteigen

Drei deutsche Staatsbürger (52, 55, 57) unternahmen zu Allerheiligen einen Tauchgang im Bereich des Tauchplatzes Kohlbauernaufsatz in Unterach am Attersee. Gegen 12.45 Uhr bekamen der 55-Jährige und seine Ehefrau (52) in einer Tiefe von 35 Metern plötzlich Probleme mit der Pressluft und sahen sich in weiterer Folge zum Aufstieg gezwungen. Das als erfahren geltende Trio musste daraufhin ohne Sicherheitsstopp einen Notaufstieg durchführen.