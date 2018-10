Brutale Prügelei vor Disco: Polizistinnen machtlos

Was zeigt das Video? Ein offensichtlich aus dem Lokal geworfener Gast will zurück in die Disco, gebärdet sich immer aggressiver und drischt schließlich, umgeben von mehreren Jugendlichen, mit der Hand mehrmals gegen die verschlossene Eingangstür der Disco „Max & Moritz“ in Regau. Zwei junge Polizistinnen versuchen erfolglos, den Randalierer zu beruhigen. Eine blonde Beamtin sagt mehrmals: „Hör auf! Hör jetzt auf!“ Resultat: Null!