Adele verdient 17 Millionen Euro, ohne zu arbeiten

Ihr Album „25“, das bereits 2015 in den Regalen stand, bescherte der populären Grammy-Preisträgerin Tantiemen in Höhe von 17 Millionen Euro. Das Gesamtvermögen der 30-Jährigen wuchs damit auf beachtliche 165 Millionen Euro an. Dies berichtet das „Heat“-Magazin, das ein Ranking der reichsten britischen Stars bis zum Alter von 30 Jahre erstellt hat.