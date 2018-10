Warnstufe rot: Sturm über der Steiermark

In der Nacht auf Dienstag überquert eine Kaltfront das Land und bringt Sturm sowie Regen mit Gewitter! Am Hochschwab erreichte der Orkan am Nachmittag 170 km/h; seit den Abendstunden wurde es auch in den Tälern ungemütlich - bei Windspitzen von bis zu 110 km/h. In Breitenau am Hochlantsch traf ein Baum ein Auto, in dem ein Kind Gott sei Dank mit dem Schock davonkam. In der gesamten Obersteiermark standen bereits zahlreiche Feuerwehren im Einsatz, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen. Im Süden war es ruhiger.