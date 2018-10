Pogba sorgt mit diesem Elfer-Anlauf für Aufsehen

Der Franzose brachte die „Red Devils“ in der 27. Minute per Elfmeter-Nachschuss in Führung. Doch es war kein gewöhnlicher Strafstoß. Pogba ließ sich - sogar für seine Verhältnisse - sehr viel Zeit beim Anlauf. Einige Fußballfans in den sozialen Netzwerken unterstellten Pogba, dass diese Aktion beim Strafstoß äußert provokant sei.