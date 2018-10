Dragovic trifft bei Leverkusens 6:2-Gala in Bremen

Für Aleksandar Dragovic hat es am Sonntag doppelten Grund zur Freude gegeben! Der ÖFB-Teamspieler feierte mit Bayer Leverkusen einen 6:2-Auswärtssieg gegen Werder Bremen und erzielte dabei in der 72. Minute das zwischenzeitliche 5:2 für die Werks-Elf. Dragovic, der in Abwesenheit des noch nicht einsatzbereiten Julian Baumgartlinger wieder im zentralen defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, schoss damit sein erstes Pflichtspiel-Tor seit fast drei Jahren. Am 4. November 2015 hatte der Wiener in der Champions-League-Gruppenphase bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Chelsea für Dynamo Kiew gescort.