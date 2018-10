Schiederweiher ist der schönste Platz Österreichs

Siegreicher Teich wurde vor 121 Jahren angelegt

Der schönste Platz Österreichs, der Schiederweiher in Hinterstoder am Fuße des Großen Priel, war durch den Aufstau der Krummen Steyr im Jahr 1897 vom k.u.k. Hofbaumeister Johann Schieder angelegt worden. Dieser künstliche Teich ist etwa zwei Hektar groß und bis zu 1,5 Meter tief. Er liegt an einer beliebten Wanderstrecke der Via Alpina zum Prielschutzhaus.