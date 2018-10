93.000 € teure Tierbrücke, doch Mäuse bleiben fern

Das Gericht ordnete die Errichtung der beiden Mäusebrücken an, als Tierschützer in Hinblick auf die geschützten Nager gegen den Straßenbau protestierten. „Die Brücke an dieser Stelle zu errichten, ist hirnrissig“, stellte Hellgard Gillitzer (60) vom BUND Naturschutz in Vilshofen gegenüber „Bild“ fest. Das Mäusebiotop sei bereits während des Baus der Umfahrung zerstört worden. Man könnte aber versuchen, die Nager durch die Pflanzung von Büschen vor den Pfeilern wieder anzulocken.