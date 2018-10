Saudi-Arabien liefert Verdächtige nicht aus

Mattis: „Mord muss uns alle beunruhigen“

US-Verteidigungsminister Jim Mattis sieht in der Tötung Khashoggis eine Gefährdung in Nahost. „Mit Blick auf unser kollektives Interesse an Frieden und dem unerschütterlichen Respekt für Menschenrechte muss uns der Mord an Jamal Khashoggi in einer diplomatischen Vertretung alle beunruhigen“, erklärte Mattis in einer im Voraus veröffentlichten Rede, die er auf einer Sicherheitskonferenz in Manama, der Hauptstadt von Bahrain, halten wollte.