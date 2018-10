Bianca Schwarzjirg: Glamourfotos mit Babybauch

Der Countdown läuft: PULS 4-Moderatorin Bianca Schwarzjirg fiebert ihrem letzten Arbeitstag vor der Babypause entgegen. Am 2. November ist sie heuer ein letztes Mal als Moderatorin im Einsatz. Sie sagt: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht mehr früh morgens aufzustehen und in den Sender zu fahren. Das gehört schon so sehr zur Routine, dass es bestimmt seltsam sein wird. Andererseits freue ich mich auch auf das Ausschlafen - zumindest bis das Baby da ist.“