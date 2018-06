Bianca Schwarzjirg im absoluten Babyglück

Die verlief - Schwarzjirg ist im vierten Monat - nicht ganz reibungslos. Die Moderatorin hatte mit schlimmer Übelkeit zu kämpfen, musste mehr als fünf Wochen in der Arbeit pausieren und sogar länger ins Krankenhaus. „Das zehrt extrem an der Substanz. Es war toll, dass ich von Puls 4 so einen Rückhalt hatte.“