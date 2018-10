Festpiele Erl: Kuhn-Nachfolger präsentiert

Bernd Loebe wird Nachfolger Gustav Kuhns als künstlerischer Leiter der Festspiele Erl in Tirol. Kuhn war nach Auftauchen von Vorwürfen sexueller Übergriffe im Sommer beurlaubt worden und hat nun all seine Funktionen mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. Der neue künstlerische Leiter wurde am Mittwoch von Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner bei einem Pressegespräch in Wien präsentiert. Der Intendant der Frankfurter Oper sieht wegen des Skandals einen „dauerhafte Schaden“ für die Festspiele. Offizieller Dienstantritt ist am 1. September 2019.