Sexskandal bei Festspielen: „Maestro“ trat zurück

Der wegen sexueller Übergriffe schwer in Bedrängnis geratene künstlerische Leiter der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn, ist, wie berichtet, vorübergehend von seinem Amt zurückgetreten. Bis die Vorwürfe geklärt werden, stellt der „Maestro“ seine Funktion ruhend. Kuhn weist die von fünf Künstlerinnen in einem offenen Brief geäußerten Vorwürfe weiterhin zurück. Den Festspielen bleibt Kuhn aber als Dirigent erhalten.