Ältestes intaktes Schiffswrack der Welt entdeckt

Entdeckt wurde das Wrack von einem Team des Black Sea Maritime Archaeological Project mithilfe eines Unterwasserroboters in einer Tiefe von 2000 Metern unter dem Meeresspiegel. Sowohl der Mast als auch die Ruder und die Sitzbänke des Schiffes seien noch erhalten, berichten die Forscher um Expeditionsleiter Jon Adams von der Universität im britischen Southampton. Dass das Wrack derart gut erhalten ist, liege an den Bedingungen - der Dunkelheit und dem niedrigen Sauerstoffgehalt des Wassers am Meeresgrund, so die Experten.