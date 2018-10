Hier singt sich Michael Bublé Seele aus dem Leib

Offensichtlich packte Michael Bublé trotz Ankündigung, er wolle seine Karriere beenden, zuletzt doch wieder die Leidenschaft für die Musik. Denn als James Corden den Jazz-Sänger zu seinem legendären „Carpool Karaoke“ lud, sagte dieser sofort zu. In einem Special für die „Stand Up To Cancer UK“-Spendenkampagne schmettert Bublé Ende der Woche einige seine Songs. In einer Vorschau auf die Folge, die Channel 4 bereits auf Facebook veröffentlichte, haben der Moderator und sein Gast wahnsinnig viel Spaß.