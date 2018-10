Bunte Poolnudeln für mehr Sicherheit im Verkehr

1,5 Meter Abstand als Faustregel

Zwar ist ein Mindestabstand in dieser Form in der Straßenverkehrsordnung nicht festgeschrieben, er ergebe sich aber aus der auch in Fahrschulen gelehrten Faustregel, heißt es weiter: Ein Meter plus die Geschwindigkeit in Zentimetern. Im Ortsgebiet bedeute dies einen Abstand von 1,5 Metern. Demonstriert würde anhand der Poolnudeln daher auch, dass etwa in manchen schmalen Gassen das Überholen eines Rades gar nicht möglich ist - ohne den empfohlenen Abstand zu unterschreiten.