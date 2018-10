23 Ferkel aus den Flammen gerettet

Aus noch unbekannter Ursache ist Montagvormittag in einem Wirtschaftsgebäude in Berg bei Mieger ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehren der Gemeinde auf dem Bauernhof eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, trotzdem konnten die Feuerwehrmänner fünf Mutterschweine und 23 Ferkel aus den Flammen retten.