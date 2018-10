Wegen DIESES „Kinderfilms“ rastet Hoeneß aus

Hoeneß war kaum zu bremsen. „Respektlos“ sei es, was sich ntv da erlaubt habe. „Das hat dieser Mann (Jogi Löw, Anm.) nicht verdient. Das kann man so nicht machen.“ Was konkret dem Bayern-Präsidenten gar so sauer aufstieß? Dass ntv eine Fernseh-Kamera „zu einem Jugendtraining geschickt hat und zehn- oder zwölfjährige Jungs befragt hat, ob sie denn der Meinung sind, man müsse den Jogi Löw jetzt entlassen. Und was war natürlich die Antwort? ‘Ja‘.“