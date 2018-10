Mountainbiker (48) rammt Reh - Tier tot!

Ein 48-Jähriger aus Neußerling fuhr am Samstag gegen 14.25 Uhr mit seinem Mountainbike in Oberneukirchen in einer Gruppe mehrerer Radfahrer auf der bergab führenden Lobensteiner Gemeindestraße in Richtung Gramastetten. Dabei prallte er gegen ein über die Fahrbahn laufendes Rehwild.