Affäre flog auf - und Grasser war „höchst nervös“

Widersprüche in Aussagen

Auch einige Widersprüche zwischen Toifl und den Aussagen von Grasser und Meischberger wurden am Donnerstag zutage gebracht. So divergierten die Aussagen dazu, wer den mitangeklagten Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki mit Meischberger bekannt gemacht hatte. Meischberger hatte ursprünglich bei Einvernahmen gesagt, sein Bankberater habe ihm Wicki vorgestellt, später sagte er aus, dass Grasser ihm Wicki empfohlen habe.