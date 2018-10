Angeklagte: „Habe das Bundesheer verstaatlicht“

„Einfältiger Brief“ und „komische Ideen“

Einer der Verteidiger betonte, bei den hier sitzenden Personen handle es sich um „keine wirklich schlechten Menschen.“ Seiner Meinung nach wäre es unmöglich gewesen „mit diesem einfältigen Brief das Bundesheer dazu zu bringen, einen Staatsstreich zu unterstützen“. Bei den Hausdurchsuchungen war auch ein Brief an Wladimir Putin gefunden worden mit der Bitte um Hilfe bei der Erlangung der Macht in Österreich.