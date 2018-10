Wiener Familie baute Haus zu groß: Zwangsabriss!

Dramatische Szenen im Floridsdorfer Kleingartenverein Werk VI: Am Montagmorgen rückten völlig überraschend Polizei, Feuerwehr und Arbeiter der Gemeinde an. Ein Bagger riss das Wohnhaus von Familie S. nieder, weil es zu groß war. So eine Zwangsmaßnahme gab es in Wien seit zehn Jahren nicht mehr - sie endete mit einem Rettungseinsatz.