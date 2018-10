Jäger hielt Biker für Eber: Brite erschossen

Nachdem am Samstagabend ein Jäger in Montriond in den französischen Alpen einen britischen Mountainbiker erschossen hatte, sind die Hintergründe dieses fatalen Zwischenfalls nun restlos aufgeklärt. Wie die Ermittler in der Nacht auf Montag mitteilten, handelt es sich um einen tragischen Unfall: Der Schütze (22) hielt den Briten (34), der auf einer Mountainbike-Strecke talwärts raste, für „einen sich schnell bewegenden Eber“ und feuerte den tödlichen Schuss ab.