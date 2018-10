Deschamps-Streit! Frankreich-Star tritt zurück

Riesiger Wirbel in Frankreich! Arsenal-Star Laurent Koscielny trat erst aus der Nationalmannschaft zurück und dann gegen Weltmeister-Trainer Didier Deschamps nach. „Viele Menschen, von denen ich dachte, sie stünden mir nahe, haben mich enttäuscht, nicht nur der Trainer“, kritisierte der 33-jährige Routinier in einem Interview des TV-Senders „Canal+“. Koscielny hatte die WM in Russland wegen eines Achillessehnenrisses verpasst, aber von Frankreichs Teamchef offenbar kaum Unterstützung erhalten. Im Video oben sehen und hören Sie, wie Frankreichs Teamchef vor dem Hit gegen Deutschland am Dienstag seinen neuen Star Kylian Mbappe lobt.