Kärntner Alpinist zehn Meter ins Seil gestürzt

Die Seilschaft des 31-Järhigen alarmierte sofrt das Polizeikooperationszentrum Thörl-Maglern, von dort aus wurden die Retter in der Provinz Udine über den Unfall informiert. Als die Kärntner Bergsteiger lokalisiert waren, galt es, in der steilen Wand eine Helikopter-Bergung durchzuführen, was erst nach mehreren Anläufen gelang. Der Verletzte - er erlitt Knochenbrüche am Arm - wird nun in Kärnten behandelt.