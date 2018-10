Wo Oberösterreich aufholt - und wo es schwächelt

Mehr Wohnraum, mehr Breitband

Klare Fortschritte werden auch in Sachen Wohnen gelobt, wobei dieses Kriterium am Faktor Zimmer pro Person bemessen wird. Hier hat sich Oberösterreich von 1,6 auf 1,9 nicht nur statistisch vergrößert. Das dritte dicke Plus in der Vergleichsrechnung 2000/2017 gibt’s beim Thema Breitband-Zugang. Hier haben wir uns von 54 Prozent der Haushalte auf 88 Prozent hinaufgearbeitet.