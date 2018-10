Spanische Stadt will 100.000 Kilo abspecken

An der Schule Jorge Juan in Naron läuft ein Pilotprojekt. Täglich können die Kinder eine Stunde Sport machen und in der Pause an der Strandpromenade spazieren gehen. Schüler, die keine Lust auf Sport haben, setzen sich zumindest beim Lesen auf einen Hometrainer. Lehrerin Maria Jose Cazorla geht mit gutem Beispiel voran: Innerhalb eines Jahres hat sie 14 Kilo abgenommen.