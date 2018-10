Quecksilber belastet Fische

Woher das Quecksilber in den Neusiedler-See-Fischen stammt, ist für die Wissenschafter an der Universität Wien unklar. Chemiker Jirsa: „Wir müssen im Moment davon ausgehen, dass atmosphärische Ablagerungen eine große Rolle spielen.“ In Gasform oder an Partikel gebunden könne Quecksilber über weite Strecken durch die Luft transportiert werden. Laut Schätzungen ist zwar die Hälfte der weltweiten Quecksilber-Emissionen auf natürliche Quellen wie Vulkane und Waldbrände zurückzuführen, jedoch trägt oftmals die Umweltverschmutzung durch Kohlekraftwerke sowie die Entsorgung von Energiesparlampen bei.