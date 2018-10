Haiders größter Fan: „Er wäre jetzt Bundeskanzler“

Am zehnten Todestag Jörg Haiders ging es am Hof von Alois Ferk ganz andächtig zu: Der Landwirt aus Lavamünd ist großer Haider-Fan und trägt sogar ein Tattoo von „Jörg“ am Oberarm. Wir haben ihn und seine ganz persönliche Gedenkstätte für den verstorbenen Landeshauptmann mit der Kamera besucht (siehe Video unten). Im Interview verrät er seine kritische Meinung zu den Kranzniederlegungen der Politiker am Haider-Grab...