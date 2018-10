Falsche Polizisten zocken polnischen Lkw-Fahrer ab

Dreiste Möchtegern-Polizisten beschäftigen derzeit die echte Exekutive in Tirol: Zwei Unbekannte, die sich als Ordnungshüter ausgaben, zwangen am späten Mittwochnachmittag in Volders einen polnischen Lkw-Lenker (37) zum Anhalten. Im Zuge der vermeintlichen Amtshandlungen kassierte das Duo vom Lenker dann eine Strafe in Höhe von 100 Euro. Danach machte es sich aus dem Staub.