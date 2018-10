Rekord-Hurrikan „Michael“ verwüstet Florida

Als „Michael“ am Mittwochnachmittag (Ortszeit) nordwestlich des kleinen Ortes Mexico Beach mit Geschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometern die Küste traf, fehlten ihm nur zwei Stundenkilometer Windgeschwindigkeit, um in die höchste Kategorie fünf eingestuft zu werden. Aufnahmen aus Mexico Beach zeigten weitreichende Zerstörung, Überflutungen und Trümmer. Auch auf Bildern aus der Stadt Panama City Beach waren zerfetzte Häuserreste, abgedeckte Dächer und umgeknickte Bäume zu sehen. „Es sieht so aus, als wäre in jedem einzelnen Block eine Bombe hochgegangen“, berichtete der republikanische Parlamentsabgeordnete Neal Dunn, der aus Panama City stammt.