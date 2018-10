Zukunft des Upper Austria Ladies in Linz gesichert

Das Event der Familie Reichel, das seit 2001 von Reichels Tochter Sandra als Turnierchefin geleitet wird, erhält in den Kritiken der WTA immer wieder hohe Bewertungen. „Wir waren von der Beurteilung anderer her immer besser als die Kategorie, in der wir gespielt haben. Dieses Lob haben wir immer wieder bekommen.“ Besonders in diesem Jahr, so Reichel, habe das Team um seine Tochter einen „super Job“ gemacht. Auch die Zwischenbilanz fällt gut aus. „Im Vergleich zum Vorjahr, als uns so viele Spieler im Stich gelassen haben, sind wir wirklich begeistert, dass die Nummern eins und zwei da sind. Zwei Top-Ten-Spielerinnen haben wir nicht jedes Jahr. Die Stimmung ist gut.“