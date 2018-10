Sie sind jung, fitnessorientiert, klettern Indoor

Weltweit werden die Limits im Klettersport weiter nach oben getrieben, nicht zuletzt aufgrund der heute wesentlich besseren Trainingsbedingungen„, heißt es bei Kletter-Ausrüstern, wie prAna, Edelrid, Red Chili oder Maloja. “Denn die neue Generation ist jung, fitness-orientiert und klettert Indoor!", weiß auch Klaus Bayer, Geschäftsführer der Naturfreunde in Kärnten. Grund genug, eine neue Kletterhalle in Klagenfurt zu errichten. 740.000 Euro wurden in die neue Boulderhalle investiert, die direkt neben dem Österreichischen Jugendherbergsverband in der Universitätsnähe in der Neckheimgasse errichtet worden ist. Die technischen Daten: 274 Quadratmeter Boulderfläche mit 70 verschiedenen Routen, 4,5 Meter maximale Höhe, 200 Quadratmeter Bodenfläche ausgestattet mit genormten Sicherungsmatten. „Die Highlights der Anlage sind ein vier Meter großer Torbogen, der von allen Seiten gebouldert werden kann sowie eine 5,6 Meter breite Riesenwalze“, verrät Kevin Woschitz, der die neue Boulderhalle für die Naturfreunde betreut.