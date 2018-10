Einserstürmer sagt ab: Wirbel bei ÖFB-Gegner

Nordirlands Einserstürmer Kyle Lafferty hat überraschend für die Fußball-Nations-League-Spiele am Freitag in Wien gegen Österreich und am Montag in Sarajevo gegen Bosnien-Herzegowina abgesagt. Wie Teamchef Michael O‘Neill berichtete, informierte ihn der Profi der Glasgow Rangers am Sonntagabend von seiner Entscheidung. Die Gründe dafür wurden nicht bekannt.