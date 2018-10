10 Jahre nach Tod von Jörg Haider: Schatten & Erbe

Am 11. Oktober vor zehn Jahren starb Jörg Haider - sein langer Schatten wirkt bis heute und die FPÖ zehrt noch immer von seinem Erbe. Das von ihm gegründete BZÖ existiert zwar noch, ist längst aber in der politischen Versenkung verschwunden. Haiders Rechtspopulismus ist in mittlerweile vielen Staaten Europas absolut kein Aufreger mehr, sondern bereits salonfähig geworden.