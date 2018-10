Vorarlberger bei Prügelei in Rücken gestochen

Ein 26-jähriger und ein 30-jähriger Mann sind in der Nacht auf Montag in Andelsbuch im Vorarlberger Bregenzerwald auf der Straße von einer Gruppe von sechs bis sieben Burschen angepöbelt und mit Faustschlägen attackiert worden. Der 30-Jährige erlitt dabei einen Messerstich in den Rücken. Die Angreifer flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen.