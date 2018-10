Die besten Sex-Szenen aller Zeiten

Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) liebt die Selbstverletzung, die ihr einen Aufenthalt in einer Psychiatrie beschert. Bis auf einen Schreibmaschinenkurs bewirkte der allerdings keine große Veränderung in ihrem Leben. Zurück in ihrer spießigen Vorortidylle beschließt sie ihre neuen Fähigkeiten einzusetzen und sich einen Job zu suchen. Sie bekommt eine Stelle als Sekretärin beim exzentrischen Rechtsanwalt E. Edward Grey (James Spader). Was als recht bizarre Arbeitsbeziehung beginnt, entwickelt sich zu einer lustvollen und intensiven SM-Affäre.